25 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün hayatın geneline ilişkin gelişime ve dönüşüme odaklanabilirsin. Burcunda gerçekleşen tutulmanın etkisine bir de Venüs'ün etkisi eklenince harmoni ve denge arayışında olacaksın. Aşk hayatında ve özellikle ikili ilişkilerinde adil ve dengeli olmaya özen göstereceksin. Partnerinle arandaki uyumu güçlendirmek için iyi bir gün. Bekar Terazi burçları bu sözlerimiz size. Estetik zevklere sahip, dengeyi seven ve tıpkı sizin gibi inceliklerle donanmış biriyle karşılaşabilirsiniz.

Kariyerinde, iş birliği ve takım çalışması faaliyetlerinde başarılı olacaksın. Sağlıkta, zihinsel ve fiziksel dengeyi bulmak için yoga veya meditasyon gibi aktivitelere yönelebilirsin. Şimdi tutulmaya hazırsın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...