25 Mart Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün özgür olmalısın... Sınırları aşmaya bir hayli hazırsın! Bireyselliğine, kişisel hedeflere ve arzularına kapılmış gibi bir halin var. Güneş merkezli haritada Mars ile Uranüs arasındaki kare açının tetikleyici etkisiyle harekete geçmeye hazırsın.

Kendi için ve mutluluğun için ani kararlar verebilirsin. Bir anda fikir de değiştirebilir, kendine bir yol çizmek için geri kalan her şeyi ardında bırakmaya hazır olduğunu fark edebilirsin. İşte şimdi gitme vakti bile diyebilirsin. Zira yaşadığın yeri ve yaşam tarzını değiştirerek kendini daha iyi hissetmek de gündeminde yer alabilir.

İş değişimi, yeni bir ortam arayışı ve macera tutkusuyla yola çıkabilirsin. Kendini durdurmaz ve bazı sorumlulukları geride bırakmayı kabul edersen, değişeceksin. Bu yolculukta hayattan ne istediğini de bulacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...