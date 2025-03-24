25 Mart Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün ani ve beklenmedik olaylar yaşanabilir. Özellikle sabırsızlık nedeniyle yaşanabilecek basit kazalara ve gerginliklere dikkat etmelisin. Güneş merkezli haritada Mars ile Uranüs arasındaki kare açının olumsuz etkilerinden korunmak adına her zamankinden daha sakin olmalısın.

Tam da bu noktada iş hayatına dair kararlarından söz etmeliyiz. Paranı yönetirken, iş değişikliği yapmak için görüşme süreçlerini başlatırken ya da yeni projelere adım atarken detaycı olmalısın. Tüm detayları en ince ayrıntısına kadar düşünmeli, kendini ve ekonomik durumunu garanti altına aldığından emin olmalısın. Risk almadan ve üst yönetim ile tartışma yaşamadan dönüşüm sürecini biraz da gizli yönetmeyi tercih etmelisin.

Beklenmedik olaylar sadece iş hayatında yaşanmayacak elbette. Bu süreçte aile içi dinamiklerin de değişmesi söz konusu olabilir. Basit tartışmalar bir anda dallanıp budaklanabilir. Partnerin ile arana giren aile büyükleri nedeniyle yol ayrımları yaşanabilir. Yani bugün, ilişkini iki kişilik yürütmeye özen göster. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...