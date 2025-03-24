25 Mart İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün ruh halinde hızlı değişimler söz konusu olabilir. Bir anda istekli ve arzulu olduğun konulardan uzaklaşabilir, kolay vazgeçebilirsin. İşte bu yüzden yeni bir işe atılmak veya başarılı olacağına inandığın bir projeye imza atmak için pek de iyi bir gün değil.

Güneş'in etkilerini hâlâ yoğun bir şekilde hissettiğimiz günde meydana gelecek olan Mars ile Uranüs arasındaki kare açının da etkisiyle kolayca heyecana kapılabilirsin. Bu heyecanlı ve tutkulu halin, ilişkilerinde hareketliliğe neden olabilir. Partnerinle aranda eskisinden çok daha güçlü bağlar oluşabilir.

Aşk hayatına iyi gelecek bu değişkenlik ise iş hayatında biraz yorulmana neden olabilir. Zira motivasyon düşüşü ile işler biraz aksayabilir. Bu yüzden rutinlerin bozulsa dahi önemli işlerini tamamlamak için güçlü ve istikrarlı olman şart. Ancak bugünün değişken enerjisinden yararlanarak yaratıcılığını da ortaya çıkarabilirsin, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...