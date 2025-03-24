25 Mart Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün para politikalarına dikkatle belirlemelisin. Hırslarına kapılarak iş ve kariyer hayatında daha fazlasını elde etmek için riskli adımlar atabilirsin. Özellikle Güneş etkisinde meydana gelen Mars ile Uranüs arasındaki kare açının etkisinde rekabet arzusuna yenik düşebilirsin.

Hızla yükselmek, statü değişikliği yaşamak ve saygı duymak adına ani kararlar verebilirsin. Ekibin bir parçası olmak yerine, tek başına güç sahibi olmak için düzeni bozmaya kalkışabilirsin. Bu son derece riskli yol, seni zirveye ulaştırabileceği gibi ters tepki de yaratabilir. Yani bu süreçte her şeye göze alıyorsan risk almalı, kazanmak kadar kaybetmeye de açık olmalısın.

Bu aralar hırsların gibi dürtülerin de seni yönetebilir. Romantik ilişkilerde dürtüsel ve tutkulu yaklaşımlarla birlikteliğine heyecan ve renk katabilirsin. Eğer bekarsan, bir anda başka kapılabileceğini de söylemeden geçmeyelim. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…