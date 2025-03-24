25 Mart Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün duyguların ile fikirlerin arasında net bir çizgi çizebilirsin. Ne istediğini bilip hayal ile gerçeği ayırt edip hayatını yeniden şekillendirebilirsin. Tabii bunun için kendine dürüst olmalı, biraz da konfor alanından çıkmalısın! Peki, buna hazır mısın?

Açıkçası, sen hazır olmasan da Güneş merkezli haritada Mars ile Uranüs arasındaki kare açının etkisiyle dönüşüm başlıyor. Ancak kabul etmek ve değişimi istemek seni güçlü kılacaktır. Dahası hayatı yönetmeni de sağlayacaktır.

Hayatı yöneterek kazancakların ise bir iş ya da aşktan çok daha fazlası olabilir. Huzurlu bir yaşam ve istikrarlı bir helecek! Hadi durma ve dengeye ulaşıp hayatında değişimi başlat. Böylece mutlu olacak ve şans kabul ederek ilerlediğini de hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...