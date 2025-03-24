25 Mart Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün duyguların karışabilir! Hayatındaki insandan uzaklaştığını ve yalnızlaştığını hissedebilirsin. Bir anda ayrılığa karar verebilir, partnerine büyük bir şok yaşatabilirsin.

Ayrılık ve özgürlük arzunu tetikleyen Güneş etkisindeki iki güçlü gezegen olan Mars ve Uranüs arasındaki kare açı olacaktır. Kendine yeni bir yol çizme isteğine kapılmanı sağlayan bu enerjiyle değişimi başlatabilisin. Ayrılık denilince endişe duyduysan, duymamalısın! Zira daha iyi bir hayatın temellerini atmak üzeresin. Kendini iyi hissetmenin bir yolunu bul... Yeniden aşık ol, daha mutlu olacağın bir işe başla, hobilerine yönel!

Kısacası bu aralar kendini sev! Hayattan keyif almak için ise gerçeklerle yüzleşip önüne bakmaya başla. Her şeyi değiştirebilir, hayatında yepyeni bir dönemi başlatabilirsin. Bakalım, şimdi neler olacak? Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...