25 Mart Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün yakın ilişkiler gündeminde olabilir. Güneş'in parlak etkisiyle karizmatik ve çekici olacaksın. Tabii tutulmadan da etkilenerek aşk hayatında ikilemlere düşebilirsin. Zira tutulma seni bireysel yaşam ile bağlılık arasında bir tercih yapmaya zorlayabilir. Aşkta, tutkulu ve heyecan verici anlar yaşayabilirsin. Bu heyecana kapılmak üzeresin... Manyetik çekiciliğinle çevrelerindekileri etkileyebilirsin, ama sen de etki altına girmek üzeresin.

Kariyerinde, yaratıcılığın ve liderlik yeteneğinle öne çıkman gereken bir gün seni bekliyor. Projelerde liderlik yapmaya hazır ol. Motivasyonun düşük ve isteksiz olabilirsin, biraz mücadele ruhuna ihtiyacın var. Bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...