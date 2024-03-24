25 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün ruhunun derinliklerinden gelen geç kalmış kararlar gündeminde olabilir. Özellikle aile ve yaşam alanlarında kritik kararlar vermek üzeresin. Tutulmanın ve Plüton'un etkisiyle gizemli ve tutkulu bir gün geçireceksin. Aşk hayatında, duygusal derinlikler ve tutkulu anlar ön planda olacak. Tabii tüm bu arzuların peşinden ilişkilerinde gizem ve derinlik arayacaksın. Bekar Akrep burçları, gizemli ve karizmatik yanlarıyla çılgın maceralara atılmak isteyebilirsin.

Gelelim kariyer gündemine! Araştırmacı ve derinlemesine inceleme yeteneğinle öne çıkacaksın. Fakat aileye dair alacağın kararlar sonunda ortaklıklarını bitirebilirsin. Kardeşler ya da aile bireyleri ile iş yapma fikrinden uzaklaşmak üzeresin. Yol ayrılıkları seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...