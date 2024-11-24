25 Kasım Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün birtakım duygusal iniş ve çıkışlara hazırlıklı olmalısın. Bir anda yoğun duygulara kapılıp aşka odaklanabilirsin. Kalbinin sesini dinlediğinde kendini geçmişte bulabilirsin. Tam da bu noktada eskileri tekrar tekrar düşünüyorsan, mevcut ilişkinden uzaklaşman da gerekecek. Bize soracak olursan, bu karmaşa seni eski aşkına döndürecek!

İç huzur için alıştığın limana sığınıyor gibisin! Bunun doğru ya da yanlış olduğunu yıldızlar söyleyemez elbette. Ancak iç sesini dinlersen olman gereken yeri bulacağına eminiz. Öte yandan bu duygu değişimleri seni aile içinde de geçmişe götürebilir. Çocukluk travmalarını hatırlayabilirsin. Fırsat bu fırsat, belki eski dosyaları da bu sayede kapatabilirsin.

Geçmişe çözüm bulduğunda, sıra geleceğe gelecek! Sorunlar çözüldükten ve eskiler kapandıktan sonra ana odaklanmalısın. Kendin için inşa ettiğin hayatın tadını çıkarma zamanı. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...