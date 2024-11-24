25 Kasım Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün karar vermekte her zamankinden çok daha fazla zorluk çekeceksin. Kararsızlıklarına kararsızlık katan ikilemler yaşayabilirsin. Bu aşamada duygusal anlamda yarım kalanlar ile mevcut düzenin karşı karşıya gelebilir. Ancak bize soracak olursan, bu kadar çabuk karar vermen şart değil.

Geçmiş yeniden kapını çalıyorsa, bunun sebebini etrafılıca düşünmelisin! Kalbin ile zihnin arasındaki dengeyi kurmak için beklemeli, son kararını kendinden emin olduğunda vermelisin. Yani haftaya sabırlı olman ve acele etmemen gereken düşüncelerle başlayacaksın.

Duygusal anlamda yaşadığın kararsızlıkların aksine, Merkür seni iş hayatında tam bir profesyonele çevirecek. Finansal anlamda önemli kararlar verecek, kazanma döngüsünü lehine çevireceksin. Şansını döndüren kararı ise herkesin gözünün önünde alacaksın. Haliyle bu durum sana iş ortamında saygınlık ve ödülü de getirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...