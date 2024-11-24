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25 Kasım Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

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25 Kasım Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
24.11.2024 - 19:01

Karar veremeyeceksiniz! Peki 25 Kasım Pazartesi gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 25 Kasım Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün karar vermekte her zamankinden çok daha fazla zorluk çekeceksin. Kararsızlıklarına kararsızlık katan ikilemler yaşayabilirsin. Bu aşamada duygusal anlamda yarım kalanlar ile mevcut düzenin karşı karşıya gelebilir. Ancak bize soracak olursan, bu kadar çabuk karar vermen şart değil. 

Geçmiş yeniden kapını çalıyorsa, bunun sebebini etrafılıca düşünmelisin! Kalbin ile zihnin arasındaki dengeyi kurmak için beklemeli, son kararını kendinden emin olduğunda vermelisin. Yani haftaya sabırlı olman ve acele etmemen gereken düşüncelerle başlayacaksın. 

Duygusal anlamda yaşadığın kararsızlıkların aksine, Merkür seni iş hayatında tam bir profesyonele çevirecek. Finansal anlamda önemli kararlar verecek, kazanma döngüsünü lehine çevireceksin. Şansını döndüren kararı ise herkesin gözünün önünde alacaksın. Haliyle bu durum sana iş ortamında saygınlık ve ödülü de getirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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