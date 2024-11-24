25 Kasım Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün otoriteye karşı gelebilirsin! Hedefine ulaşmak konusunda karşına çıkan engellere her zamankinden çok daha fazla sinirlenebilirsin. Planlarını yeniden gözden geçirebilir, olduğun yeri ve birlikte çalıştığın kişileri dikkatle ele alabilirsin. Zira, doğruyu yaptığın konusunda emin olmaya ihtiyaç duyacaksın.

Tam da bu noktada patronların ve üstlerinin tavırları bir hayli önemli olacak. Sanıyoruz, artık kontrolü tamamen eline alman gerekecek. Gerçek bir yönetici olduğunu biliyoruz, kusursuzu hedeflerken bir başkasına güvenmenin senin için zor olduğunu da. Ancak bu aralar yöneticilik vasfını daha güçlü bir şekilde üstlenmeli ve ekibine güven duymalısın. Yönetmek için ekibin bir parçası olmayı da unutma.

Hadi biraz da aşktan söz edelim. Kalbinin sesini dinle. Bugünün stresini azaltmak için yapacağın en iyi şey sevgiden güç almak olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...