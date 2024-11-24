25 Kasım Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün yarım kalanlar aklını meşgul edebilir! Geçmişi sana anımsatan ilginç tesadüflerle haftaya başlayabilirsin. Hatta kendini bir anda geçmişi yad ederken, eskileri anarken bulabilirsin. Tam da bu aşamada geçmişe dair andıklarına dikkat etmelisin...

Eski defterler aklını karıştırabilir! Dahası mevcut ilişkilerini ve düzenini de sallantıya uğratabilir. Oysa ana odaklanman gereken bir hafta başlıyor. Bu konuda biraz çaba sarf etsen iyi olabilir. Ya da geçmişin yararlı yanlarını ele almaya çalış. Bu aşamada eski projeler ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel iş modellerine odaklanmalısın. Zira geçmişi modernize etmenin bir yolunu bulacağına eminiz.

Yaratıcı fikirlerinle zihnini canlandır. İş dünyasını sarsacak fikirler geliştirebilirsin. Seni başarıya ulaştıracak iş modelini yaratabilirsin. Görünen o ki birkaç küçük dokunuş sana yeni bir iş hayatı bahşedecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...