25 Kasım Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün finansal kararlar vermekten kaçınmalısın. Gereksiz harcamalardan ve risklerden uzak durmalısın. Ani kararlar vermek, hesapları karıştırabilir. Haftaya kayıpla başlamamak için finansal yanılgılara karşı önlem almalısın.

Belki de bugün mevcut düzenine sadık kalmalı, ekstralardan kaçınmalısın. İş değişikliği, yatırım planları ve yenilik arayışlarındansa iş hayatını iyileştirmek için harekete geçebilirsin. Hak ettiğin terfiyi ya da zammı almak için harekete geçebilirsin.

Tüm bunların dışında duygusal konulara odaklanabilirsin. Ailen ile arandaki anlaşmazlıkları çözebilirsin. Sevdiklerini kalabalık bir sofra etrafında bir araya getiren kişi yine sen olabilirsin. Haklı da olsan özür dilemeye razı olabilir, huzura kavuşmayı önceliğin haline getirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...