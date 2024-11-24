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25 Kasım Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

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25 Kasım Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
24.11.2024 - 19:01

Ortaya çıkan sırlar, kaos yaratabilir. Peki 25 Kasım Pazartesi gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 25 Kasım Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün gizli bilgiler su yüzüne çıkabilir! Aman dikkat, bazı aile sırları seni bir hayli şaşırtabilir. Ortaya çıkan gerçeklerle başa çıkman ve bazı şaşkınlıklarını hemen geride bırakıp harekete geçmen de gerekebilir. 

Aile bireylerinin dışında, senin de hayatında saklı kalanlar var ise şimdi ortaya çıkarmanın tam zamanı! Herkes gerçekleri ortaya çıkartırken, bir bomba da sen patlatabilirsin. Açıkçası bazı acı gerçekler için bu karmaşadan yararlanman en iyisi olacaktır. Tabii bu durum derin düşüncelere dalmana neden olabilir. İçsel anlamda güçlü kararsızlıklar ya da karamsarlıklar yaşayabilirsin. Ancak hızlı bir şekilde karara odaklanmalı, bu kaos ve stresi üzerinden atmalısın. 

Üzerindeki yükleri at! Geleceğe odaklan... Tüm bunlar sırasında iş hayatını da yönetmelisin. Maddi ve manevi anlamda özgürleşmek istiyorsan, elini taşın altına koymalısın. Belki de artık kendi işini kurmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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