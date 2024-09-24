25 Eylül Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün sezgilerine güvenmelisin. Özellikle iş hayatında dikkatsizliklere, bazı detayları gözden kaçırmaya ve yanılsamalara karşı içgüdülerine güvenebilirsin. Merkür ile Neptün arasındaki karşıtlığın etkisi altında olduğun bugün, içindeki ses seni olumsuzluklara karşı uyaracak.

İşte tam da bu noktada profesyonel yaşantında dahi duygusal anlamda hassaslaşabilirsin. Çevrenden gelen mesajları doğru yorumlayarak iş yerinde düzeni sağlayabilirsin. Açıkçası bazı durumlarda önemli kararlar verirken de profesyonel görüşünde duygularını harmanlayarak adım atmak isteyebilirsin. Haliyle bu durumu üstlerini açıklamak biraz zor olabilir, ancak günün sonunda o doğruya ulaşmanın haklı gururunu ne yaşayacaksın. Yine de duygularının seni tamamen yönetmesine izin vermeden somut verileri de göz önünde bulundurmalısın.

Öte yandan bu dönemde Neptün'ün karşıt enerjisiyle aile ve ev konularında ise kafa kırışıklıkları yaşayabilirsin. Sevdiklerine karşı fazla duygusal yaklaşmak, senin yanıltabilir. Gerçekçiliği ve objektifliği elden bırakma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...