25 Eylül Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün düşüncelere dalabilirsin. Hayal dünyana ve beklentilerine odaklanarak hayattan istediğini alabilirsin. Merkür ile Neptün arasındaki karşıtlık ruhundaki hayalperesti besleyecek. Haliyle sen de kendini her zamankinden çok daha özgür ve cesur hissedeceksin.

İşte tam da bu noktada yaratıcılığın ortaya çıkabilir. Farkta ve yeni olanı tasarlayan kişi sen olabilirsin. İmza attığın her işte entelektüellik, sanat ve zeka izleri yer alacak. Bu dönemde özellikle yaratıcılık gerektiren ve sınırları olmayan işlere odaklanmalısın. Ar-ge süreçleri, reklam ve tasarım gibi konular gündeminde yer alabilir.

Yaratıcı zihinlerin sorunu ise ikili ilişkilerde ortaya çıkabilir. Dikkatli ol zaman zaman, ikili ilişkilerde hayal kırıklıkları yaşayabilirsin. Çünkü ortakların ve üstlerinde aranda güven sorunları girebilir. Bu nedenle yanlış anlaşılmalardan kaçınmak adına kendine açık bir dille ifade etmeye odaklansan iyi edersin. Bu arada romantik ilişkin de ise aşkın en güzel haliyle karşılaşacaksın. Hoş sürprizlere ve tatlı jestlere hazır ol. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...