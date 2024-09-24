25 Eylül Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün eğitim veya akademik hayata dair düşüncelere dalabilirsin. Kendini geliştirmek, yenilemek ve öğrenmek konusunda her zaman hevesli olan kişiliğine hitap eden eğitim programları keşfedebilirsin. Bilhassa bu konu üzerine yoğunlaşarak kariyerinde bazı değişiklikler yapmak isteyebilirsin.

İşte tam da bu noktada en büyük desteğin Merkür ile Neptün arasındaki karşıtlık olacaktır. Hazır ol, senin için yeni bir dönem başlıyor. Bu hırsın ve heyecanınla hedefine ulaşman pek de zor olmayacak. Yalnızca beklenmedik bir yolculukla eğitim hayatın için yaşadığın şehirden bir süreliğine uzaklaşman gerekebilir. Bu yolculuğun sonunda geri dönmeme ihtimalinde bir hali yüksek.

Belki de yüksek lisans için ya da iş için gittiğin ülkede kendine daha iyi bir düzen inşa edebilirsin. Merkür'ün bu dikkat çeken köklü değişiklik enerjisiyle büyük bir fırsat yakalayabilirsin. Bu yolun sonunda romantik bir birliktelik de söz konusu olabilir. Bir anda hayatına giren yabancı hem sana bulunduğun ortama uyum sağlamak konusunda destek olup hem de kalbini çalabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...