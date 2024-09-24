25 Eylül Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün aşk hayatında belirsizliklerden söz edeceğiz. Zira güne Merkür ile Neptün arasındaki karşıtlık ile başlıyorsun. Haliyle ikili ilişkiler konusunda her zamankinden daha hassas ve temkinli olabilirsin. Romantik ilişkilerde duygularınla hareket edip karar vermek senin için her zamankinden zor olabilir. Kendini bir aşka kaptırmak, duygularının seni kontrol altına almasına izin vermek ve bağlanmak seni korkutabilir.

Benzer bir şekilde sosyal çevrende de yakın dostlarına dahi temkinli bir şekilde yaklaşabilirsin. Edindiğin bilgileri dikkatle değerlendirmeye odaklanabilirsin. Kendinden başka pek de kimseye güvenmediğin anlar yaşayabilirsin. Ne diyelim, demek ki senin onlardan farklı olarak gördüğün bir şey var. Neptün'ün sana bu konuda yaptığı uyarıyı dikkate al.

Bütün bunların dışında endişelerin ve kuruntuların kadar yaratıcılığın da artabilir. Hayal gücün gerçeklerden kopma riskini beraberinde getirebilir. İşte tam da bu nedenle bugün iş hayatından bir adım uzaklaşsın iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...