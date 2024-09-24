25 Eylül Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün hayatını kolaylaştıran hayal gücüne karşılık, Merkür ile Neptün arasındaki karşıtlıktan söz edeceğiz. Eğitim ve iş hayatında başarının kaynağı yaratıcılığın sayesinde gerçek dışı denilebilecek kadar kıymetli fikirler üretebilirsin. İşinde fark yaratmanı sağlayan küçük sırların kimseyle paylaşmayacağını biliyoruz. Ancak bazı projelerde ve akademik çalışmalarda yer verdiğin detaylarla güçlü zihnine dair kanıtları ortaya koyacaksın.

İşte tam da bu noktada dikkat etmen gereken yegane konu astrolojik anlamda güçlü bir etkiye sahip olan karşıtlık. Planlarının beklenmedik engellerle sekteye uğramasını sağlayabilecek bu etki, iletişim kazalarının da habercisi olabilir. Özellikle sözlü iletişimde ortaya çıkabilecek karışıklıklar nedeniyle yazılı iletişime önem vermelisin. Özellikle iş yerinde 'söz uçar yazı kalır' diyerek e-posta ile iletişimi tercih etmelisin.

Bu arada Merkür'ün sana küçük de bir sürprizi olacak. Kalp kırıklıkları geride kalacak ve yeni aşklara yelken açma fırsatı bulacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...