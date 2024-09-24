25 Eylül İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün yanıltıcı bilgilere dikkat etmelisin! Özellikle iş hayatında seni zora sokabilecek yanlış bilgilendirmeler, eksik aktarımlar ve dedikodularla uğraşmak zorunda kalabilirsin. Merkür ile Neptün arasındaki karşıtlık seni boş safsatalar ve sözler karşısında dikkatli olmaya davet ediyor.

İşte tam da bu noktada fısıltılara kulağını tıkayıp işine odaklanmalısın. Aksi takdirde önemli konularda karar vermekte zorlanabilir ve yerlerince net düşünemeyebilirsin. Bu dönemde en iyisi bir başkasının sözüyle harekete geçmek yerine bilgiyi teyit edip kendi kararlarını vermek olacaktır. Zira güvendiğin dostların bile bazen hata yapabilir. Özellikle de finansal konuları ilgilendiren süreçlerde detaylara dikkat etmek işine yarayabilir.

Elbette özel hayatında da etrafında yankılanan fısıltıların birtakım olumsuz etkilerini görebilirsin. Partnerin ile aranan başka birisine sokmamalısın. Kim ne derse desin partnerine güvenmeli ve ondan duymadan hiçbir şeye inanmamalısın. Ne diyelim güzelin dedikodusu çok olurmuş! Sen de kendini kıskançlıklardan ve fesatlıklardan korusan iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...