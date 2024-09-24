25 Eylül Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün duygusal karmaşalar ve kararsızlıklar yaşayabilirsin. Merkür ile Neptün arasındaki karşıtlık seni içsel olarak tedirgin edebilir. Bu yüzden ilişkilerinde geri adım atan ya da alttan alan taraf sen olabilirsin. Ne istediğini kesin olarak bilmeden ya da ifade edemeden, kararsız bir şekilde hareket edebilirsin. Aman dikkat et, bu durum bazı iletişim kazalarının habercisi olabilir. Özellikle iş hayatında tartışmalara sebep olabilir.

Bu arada kendini yeterince iyi anlatamamak seni kızdırabilir. Çünkü sosyal zekası yüksek ve iletişim yeteneği güçlü bir yapıya sahipsin. Haliyle bu duruma pek alışık değilsin. İçindeki bu kaosu profesyonel yaşantına yansıtmamak için önemli toplantılar ve kritik görüşmeleri sonraya erteleyebilirsin. Bugün daha çok günlük rutinlerine odaklanarak düzenini korumayı tercih edebilirsin. Bu sayede konfor alanından çıkmadan ve gereksiz gerilimlerle uğraşmadan huzurlu bir gün geçirebilirsin.

Her şey bitti sanma! Duygusal anlamda yaşadığın kararsızlıklar ve ikilemler aşk hayatına da yansıyabilir. Partnerin ona yeterince değer vermediğini hissedebilir. Ya da sen partnerinin sevgisinden şüphe edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...