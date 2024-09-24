25 Eylül Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün profesyonel hayatına odaklanıp başarılı olacağına inanmalısın. Fakat dikkat dağıtıcı faktörlere dikkat etmelisin. Sosyal çevrende bazı güven sorunları yaşayabilirsin. Haliyle bu durum birtakım motivasyon düşüklüklerine neden olabilir.

İşte tam da bu noktada, Merkür ile Neptün arasındaki karşıtlığın hayatına etki ettiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle günü tek bir şeye odaklanarak geçirmeni tavsiye etmeliyiz. Tercihin ise içsel huzurunu artıracak ve hayattan keyif almanı sağlayacak iş hayatın olmalı. Zira bu dönemde elde edeceğin başarılar sayesinde para ve güç senin olacak. Beklenmedik bir terfi ya da pozisyon değişikliği ile iş yerinde saygınlığın artabilir. Kendini göstermekten çekinme! Bilgin ve tecrübeni ortaya koy.

Gelelim seni hayal kırıklığına uğratabilecek sosyal ilişkilerine. Neptün'ün etkisini bir hayli gösterdiği karşıtlık, ikili ilişkilerde üstünlük savaşının habercisi olabilir. Haliyle bir başkasının, kendisinin üzerinde güç ve baskı oluşturmasına tahammül edemeyen Aslan burçları bu durumdan rahatsız olabilirler. Bu fırsatı kimseye vermeyeceğini biliyoruz. Bu nedenle biraz yalnızlık sana iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...