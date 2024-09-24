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25 Eylül Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

25 Eylül Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
24.09.2024 - 19:01

Sezgiler mi, yoksa veriler mi? Peki 25 Eylül Çarşamba gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 25 Eylül Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün iş hayatına duygularını yansıtabilirsin. Merkür ile Neptün arasındaki karşıtlık, hayatını düşündüğünden çok daha fazla zorlaştırabilir. Özellikle finansal konularda doğru bildiklerinden ziyade sezgilerine odaklanarak bazı kayıplar yaşayabilirsin. Aldığın kararlara çok dikkat etmen gereken bir dönemdesin. Bu nedenle duyguların ile profesyonel yaşantının net bir şekilde ayırmalısın. 

Gizli kalmış bazı gerçeklerle yüzleşmeye de hazır olsan iyi edersin. Zira ortakların ya da iş birliği yaptığın çalışma arkadaşlarına dair bazı gerçekler seni şaşırtabilir. Bu aşamada kurduğun ortaklıkları sorgulayabilir ve kendini güvence altına almak için duygusal adımlar atabilirsin. Fakat bu sana hata yaptırabilir. Bunun yerine hukuki adımlar atmaktan ve gerekli önlemleri alarak düzeni sağlamak işine yarayabilir. 

Merkür'ün karşıt enerjisi altında duygularını göstermekten kaçınmayacağın yegane konu ise aşk olmalı. Kendini aşka bırak, romantik anlar ve tutkular sana iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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