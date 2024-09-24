25 Eylül Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün iş hayatına duygularını yansıtabilirsin. Merkür ile Neptün arasındaki karşıtlık, hayatını düşündüğünden çok daha fazla zorlaştırabilir. Özellikle finansal konularda doğru bildiklerinden ziyade sezgilerine odaklanarak bazı kayıplar yaşayabilirsin. Aldığın kararlara çok dikkat etmen gereken bir dönemdesin. Bu nedenle duyguların ile profesyonel yaşantının net bir şekilde ayırmalısın.

Gizli kalmış bazı gerçeklerle yüzleşmeye de hazır olsan iyi edersin. Zira ortakların ya da iş birliği yaptığın çalışma arkadaşlarına dair bazı gerçekler seni şaşırtabilir. Bu aşamada kurduğun ortaklıkları sorgulayabilir ve kendini güvence altına almak için duygusal adımlar atabilirsin. Fakat bu sana hata yaptırabilir. Bunun yerine hukuki adımlar atmaktan ve gerekli önlemleri alarak düzeni sağlamak işine yarayabilir.

Merkür'ün karşıt enerjisi altında duygularını göstermekten kaçınmayacağın yegane konu ise aşk olmalı. Kendini aşka bırak, romantik anlar ve tutkular sana iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...