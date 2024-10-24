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25 Ekim Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

25 Ekim Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
24.10.2024 - 19:10

Ekonomi tek gündeminiz olacak! Peki 25 Ekim Cuma gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 25 Ekim Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün ekonomik konular üzerinde duracağız! Maddi konuları hayatının gündemine taşırken değişime de hazır olmalısın. Zira gelir kaynakların değişebilir. Bu durum senin bakış açını ve perspektifini de değiştirebileceği gibi yatırım stratejilerini de gözden geçirmeni sağlayabilir. 

Akrep burcundaki Ay tutulmasının etkisi altında bazı sınırları aşman ve konfor alanından çıkman ise neredeyse şart olacak! İş değişikliği gündeminde olmasa da aklına girecek. Üstelik bu değişiklik sana düşündüğünden çok daha iyi gelecek. Yeni gelir kaynakları elde edecek ve öz kaynaklarını artıracak girişlerde bulunacaksın. Doğru kararlar seni krizin eşiğinden döndürecek, dahası eskisinden çok daha güçlü de kılacak! 

Hadi biraz da öz değerlerinden ve duygularından konuşalım! Kendini ne kadar ihmal ediyorsun? Bu sorunun yanıtının 'çok...' olduğuna eminiz. Belki de artık duygularının sana şekil vermesine izin vermeli, kendin için yaşamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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