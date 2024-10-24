25 Ekim Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün ekonomik konular üzerinde duracağız! Maddi konuları hayatının gündemine taşırken değişime de hazır olmalısın. Zira gelir kaynakların değişebilir. Bu durum senin bakış açını ve perspektifini de değiştirebileceği gibi yatırım stratejilerini de gözden geçirmeni sağlayabilir.

Akrep burcundaki Ay tutulmasının etkisi altında bazı sınırları aşman ve konfor alanından çıkman ise neredeyse şart olacak! İş değişikliği gündeminde olmasa da aklına girecek. Üstelik bu değişiklik sana düşündüğünden çok daha iyi gelecek. Yeni gelir kaynakları elde edecek ve öz kaynaklarını artıracak girişlerde bulunacaksın. Doğru kararlar seni krizin eşiğinden döndürecek, dahası eskisinden çok daha güçlü de kılacak!

Hadi biraz da öz değerlerinden ve duygularından konuşalım! Kendini ne kadar ihmal ediyorsun? Bu sorunun yanıtının 'çok...' olduğuna eminiz. Belki de artık duygularının sana şekil vermesine izin vermeli, kendin için yaşamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...