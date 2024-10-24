25 Ekim Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün kendini yeniden tanıyacaksın! Adeta kimliğini yeniden keşfedecek kendine ve hayata dair kıymetli farkındalıklar kazanacaksın. Çünkü burcunda meydana gelen Ay tutulması, hayatının seyrini değiştirecek... Sen ise sanki bu değişimi yıllardır bekliyor gibi hissedeceksin. Ve kolayca ayak uyduracaksın.

Eskiden olduğun kişiye veda etmenin zamanı geldi! Hayata eskisinden daha sıkı sarılmanın ve yeni bir hayata merhaba demenin tam zamanı. İstediğin gücü elde edeceksin. Para, kariyer ve iş başarısı peş peşe gelecek. Üstelik bunca zaman çabalarının fazlası ile karşılığını alacaksın. Hayat bu kez de senin yüzünü gülecek!

Haliyle duygusal anlamda da güçlü bir yeniden doğuş yaşayacaksın. Sanki küllerinden doğmuş gibi olacak yenilenecek ve hayattan ne istediğini bileceksin. Kalbinin sahibini de yanına alırsan, senden daha mutlu kimse olamayacağına eminiz. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...