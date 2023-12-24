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25 Aralık Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

25 Aralık Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 19:00

Bir an önce tarafınızı seçmelisiniz! 'Mars Üçgen Kuzey Ay Düğümü' ve 'Venüs Neptün Üçgeni' sizi etkisi altına alabilir. Peki, 25 Aralık Pazartesi gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 25 Aralık Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları;

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları;

Sevgili Akrep, bugün hayal gücün ve yaratıcılığın bir hayli yüksek. Zihnin her zamankinden güçlü ve farklı çalışıyor. Estetik ve sanatsal konularda ilham aldığın, yoğun hislerle hareket ettiğin bir gün seni bekliyor. Yılın son haftasında yapman gereken bir de anlaşma var! Lakin bu anlaşma için bir seçim yapmalısın. 

İşin karanlık tarafında mı olacaksın, yoksa daha fazla sorumlulukla doğru tarafta mı yer alacaksın? Biraz kafa karıştırıcı, değil mi? Hayal gücünü ve yaratıcılığını kullan imzalayacağın işler, yapacağın anlaşmalarla neye 'evet' dediğini enine boyuna düşün. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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