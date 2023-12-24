25 Aralık Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün hayal gücün ve yaratıcılığın bir hayli yüksek. Zihnin her zamankinden güçlü ve farklı çalışıyor. Estetik ve sanatsal konularda ilham aldığın, yoğun hislerle hareket ettiğin bir gün seni bekliyor. Yılın son haftasında yapman gereken bir de anlaşma var! Lakin bu anlaşma için bir seçim yapmalısın.

İşin karanlık tarafında mı olacaksın, yoksa daha fazla sorumlulukla doğru tarafta mı yer alacaksın? Biraz kafa karıştırıcı, değil mi? Hayal gücünü ve yaratıcılığını kullan imzalayacağın işler, yapacağın anlaşmalarla neye 'evet' dediğini enine boyuna düşün. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...