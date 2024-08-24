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25 Ağustos Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

25 Ağustos Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 19:01

Kariyerinizin seyri değişecek! Peki 25 Ağustos Pazar gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 25 Ağustos Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün kariyer açısından önemli bir döneme giriyorsun. Bugünlerde iş değişikliği yapabilir ya da kariyerinin seyrini değiştirecek önemli kararlar alabilirsin. Merkür retronun Mersin enerjisi ile tavrını yumuşattığı bu dönemde yeni bir iş kurma şansında bir hali yüksek. Üstelik karlı bir iş ve bereketli kazançlar seni bekliyor. Ama acele etmemeli ve bu konuda çok iyi düşünmelisin. Tüm detayları masaya yatırarak detaylı analizler yapmalı ve emin olduğunu aşamada harekete geçmelisin. 

Bu arada eve aile ile ilgili bazı sorunları da çözebilirsin. Özellikle partnerinle arandaki gerginliğe son verebilirsin. Birlikte tutku dolu bir aşk ya erken açmak üzeresiniz, maddi ve manevi anlamda güçlendiğin bu süreçte odaklanman gereken tek yer ailen. 

Belki de çekirdek ailen ile birlikte bir adres değişikliği de gündeminde yer alabilir. Geniş ailenden uzaklaşmak, biraz özgür alan inşa etmek sana iyi gelebilir. Acaba bu kararın sebebi bir bebek olabilir mi? Heyecan dolu haberlere ve mutlu anlara hazır ol. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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