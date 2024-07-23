24 Temmuz Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün ilişkilerinde beklenmedik değişiklikler söz konusu olabilir. Özellikle aşk hayatında güvenli bir limana ihtiyaç duyduğun, hayatın iniş çıkışlarından sığınmak istediğin bir döneme giriyorsun. Zira Merkür ile Uranüs arasındaki kare açı, romantik ilişkilerine yeni bir bakış açısı geliştirmeni sağlayacak. Bugünden itibaren ilişkilerinde her zamankinden daha açık, net ve dürüst olmak isteyebilirsin. Sürprizlerden uzaklaşmak, stabil düzeni kurmak için ekstra çaba sarf edebilirsin.

Tabii bu çaba seni zaman zaman zorlayabilir, fakat iyi de gelecektir. Hayatının düzenini elinde tutmak ve kontrol altına almak için attığın bu hamleyle istediğini elde edebilirsin. İlişkilerini dengeye kavuşturabilir ve kendini güvende hissettiğin konfor alanını genişletebilirsin.

Gelelim, iş hayatına! Bu dönemde kariyer yaşamında da sürprizlerden kaçınacak ve düzenini korumaya odaklanacaksın. Endişelenme işler tam da istediğin gibi gidecek! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...