24 Temmuz Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün teknoloji ile başın dertte! Dikkatli ol, üzerindeki güçlü enerjilerin etkisiyle elektronik cihazlarla ilgili sorunlar yaşayabilirsin. Gökyüzünde Merkür ve Uranüs'ün enerjisi hakimken, biraz gergin olabilirsin. Ani tepkiler verebilir ve zaman zaman sinirlenebilirsin. Fakat bu gerilimi kontrol altına almak senin elinde!

Zira, gökyüzü sana bir uyarıda bulunuyor! Hayatını daha stabil ve sakin bir atmosfere taşımanın zamanı gelmiş olabilir. Bunun için biraz da meditasyon ve yoga yapmaya ne dersin? Günlük rutinlerine ruhsal ve bedensel sağlığını olumlu etkiler bırakacak rutinler oluşturabilirsin. Sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve beslenme düzeni ile değişim seni stresten ve haliyle de Uranüs'ün geriliminden kurtaracaktır.

Gelelim aşk hayatına! Bugün ilişkindeki sükunete ihtiyacın var. Mevcut ilişkin sığınacak bir limana dönüşebilir. Yeni bir aşka atılacaksan da seni sakinleştiren ve iyi gelen kişiyle bir araya gelmeye odaklanabilirsin, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...