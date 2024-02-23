24 Şubat Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün hislerini partnerine açmanın zamanı geldi. Ailen ve kariyerin arasında mı kalıyorsun? Belki de işe bu dengeyi tek başına koruyamayacağını kabul ederek başlamalısın. Hislerini ve içinde bulunduğun zor durumu partnerine anlatmalısın. Seni anlayacağından ve yol göstereceğinden eminiz. Seni seven hiç kimse başarılarına engel olmak istemez!

Biraz da iç sesine kulak ver! Hayata dair birçok gerçeği görmeni sağlayacak Başak dolunayında kendine karşı nazik ol. Sağlığına, yaşam düzenine ve beslenme alışkanlıklarına göz at. Bir şeylerin ters gittiğini göreceksin. Sahi, en son ne zaman kendine vakit ayırdın? Sanıyoruz artık kendin için de bir şeyler yapma zamanı geldi. İşi de aile düzenini de bir kenara bırak ve huzura odaklan. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...