24 Şubat Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün önyargılarını kırmalısın. Başak dolunayı sana mükemmeliyeti de değişimi de bir arada vaat ediyor. Tam da ihtiyacın olan yenilenme için bir yerlerden başlamalısın. Küçük bir adım atarak yaşam alanını yenilemeye ne dersin? Dekorasyonu yenilemek, tadilat ya da işleri biraz daha büyütelim dersen ev değişikliği yapmak iyi bir başlangıç olabilir. Üstelik, tebdili mekanda ferahlık vardır derler!

Değişime nereden başlarsan başla, hayatına yayılacak. İlişkine, sosyal çevrene ve hatta iş ortamına kadar sirayet edecek. Kendini daha enerjik ve güçlü hissettiğin bir döneme giriyorsun. Sevdiklerinle zaman geçirirken daha çok eğlendiğini hissedeceksin. Önyargıları kırmak da en az değişim kadar seni etkisi altına alacak. Hadi, hayatın tadını çıkarmaya odaklan. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...