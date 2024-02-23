24 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün travmalar, korkular ve üzüntüler geride kalıyor! Temiz bir sayfa, yeni bir başlangıç için Başak dolunayını bekliyor olabilir misiniz? Aile içi sırlar ve gizli kalmış hislerle yüzleşmeye hazır olun. Bilinçaltınızda kalan, geçmişe dair sizi yoran ne varsa geride kalmak üzere!

Bugün yeni bir gün! Yolunu tamamen sen çiz... Ne yapmak istiyor, nereye gitmek istiyorsan karar ver ve harekete geç. İşte bu kadar basit. Kendini güçlü ve yeterli hissettiğin, iç huzurla beslendiğin bir gün olacak. Bu arada maddi konularda beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsin. Alım satım konuları ve ödemeler söz konusu olabilir. Bu gelişme aile içi düzeni de etkileyebilir. Otoritenin arttığı bir gelecek seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...