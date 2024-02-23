24 Şubat Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün beklentilerini düşürmen gerekebilir! Gerçekçi hedefler belirleyerek hayallerine bir süreliğine ara ver. Başak dolunayında elde edeceğin zaferlere ise hazır ol. İş ve kariyer konularında beklenmedik başarılar elde etme şansın var. Hedefini doğru belirleyerek geleceğini yönetebilirsin. Yeni projelere imza atabilir, maddi konularda desteklenebilirsin.

Dürüst, açık ve net ol! Özellikle birlikte iş yapacağın kişilerle diyaloğunda dürüstlük son derece önemli. Atacağın bir yanlış adım seni yolundan edebilir. Kuracağın ilişkilerde gizli saklı işler yapmadan şeffaflık ilkesi ile ilerlemelisin. İş konularına daldığın bu hafta sonu aşka vakit ayıramayabilirsin. Bu durum partnerini kızdırsa da elde edeceğin sonuçlar karşısında tatmin olmuş hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...