24 Nisan Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün yakın çevrenden önemli ölçüde maddi destek göreceksin. Aile işinde ya da mirasa ilişkin alım satım konularında, aile büyüklerinin desteğiyle son sözü söyleyeceksin. Bu yetki beraberinde arkandan konuşma ve dedikoduları da getirebilir. Hatta, bugün akıl bulandıran söylemlerle seni etkilemek isteyen kişiler de olabilir.

Gelişi güzel lafların havalarda uçuşması seni etkilememeli. Zira bugün en büyük sınavın, söylentileri göz ardı edebilmek ve kendine odaklanmak olacak. Kararlarını özgür iradenle almaya, yolundan şaşmamaya özen göster. Bu konuda ihtiyacın olan desteği eşinden ya da partnerinden alabilirsin. Güçlü olmak ve güçlü kalmak için sevdiklerine ihtiyaç duyabilirsin. Fakat herkese güvenmemen gerektiğini hatırlatmak isteriz. Herkesi mutlu etmek adına geri dönüşü olmayacak hatalar yapabilirsin, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...