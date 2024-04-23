24 Nisan Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün finansal konulardan uzak kalmalısın. Maddi konularda neredeyse hiç düşünmeden risk almaya hazırsın. Fakat bugün alacağın risklerin ardından uzun vadede büyük pişmanlıklar yaşayabilirsin. Maddi kaybın söz konusu olabileceği gün boyunca ticari anlaşmalarda emin adımlarla ilerlemelisin. Yatırımlar ve öz kaynaklara ilişkin konularda uzman görüşlerinden faydalanmalısın.

Ev ve arsa gibi taşınmazların alım satımlarını dahi ertelemeni öneririz. Zira küçük detayları gözden kaçırabilir, mali dengeni bozacak adımlar atabilirsin. Öte yandan bugün aşk konusunda bir hayli şanslısın. Romantik ilişkinde sürprizlere, hediyelere ve güzel sözlere açık almalısın. Kendini bir anda evlilik hazırlığında bulacaksın desek de yeridir. Aşk dolu bugün için tüm şıklığın ve asaletinle hazır olsan iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...