24 Nisan Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün söz sahibi olmak isteyeceksin. Etrafında olup bitene hakim olmak, kontrol ve güç sahibi olmak senin için önem kazanıyor. Jüpiter'in etkisi altında kaldığın bugün, güç sağlamak ve parayı yönetmek isteyebilirsin. Fakat dikkatli olmazsan, bir anda geçmiş hataların yüzüne vurulabilir! Kendiden emin adımlarla ve büyük bir dikkatle ilerleyeceğin düzende ise ego savaşlarının galibi olma şansın var. Dikkatli ol, açıkçası derin sularda yüzüyorsun. Çünkü bugün ya kaybedeceksin ya da kazanacak. Başka ihtimal yok!

Gelelim, günün bir diğer gündemine! Romantik bir akşam yemeğinde güzel anlar geçirebilir, günün yorgunluğunu atabilirsin. Sevdiğin kişi ile birlikte yemek hazırlamak, hoş sohbetler eşliğinde gecenin tadını çıkarmak sana iyi gelebilir. Son olarak, partnerine ya da flörtüne karşı da kendini kanıtlama, söz sahibi olma ya da üstün olma çabalarından kaçın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...