24 Nisan Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün ortaklık ya da evlilik konuları gündeminde yer alabilir. Hem finansal hem de manevi anlamda imzaların atılacağına işaret eden Jüpiter'in Balık burcundaki etkileri, dikkat çekiyor. Hayatındaki duygusal dengenin kusursuz hale gelmesi için finansal düzenin sağlanması gerekiyor. Bu konuya dair bir yol haritası çizmeye ve strateji belirlemeye de hazırsın. Yola çıktıktan sonrası ise kolay! İş hayatında artan başarı, yükselen gelir düzeyi ve yaşam standartları için risk almansa şart! Belki bir iş değişikliği, istifa ya da iş yerinde yöneticilerine blöf yapma zamanı gelmiştir.

Gelelim günün bir diğer gündemine! Bugün sağlığına dikkat etmelisin. Ufak tefek kazalar, yaralanmalar söz konusu olabilir. Özellikle küçük elektronik aletler ve el aletlerini kullanırken, dikkat etsen iyi edersin. Durduk yere başına iş açmamak için temkinli olmanı tavsiye ederiz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...