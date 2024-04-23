24 Nisan Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün küçük tartışmalar büyük meselelere dönüşebilir. Özellikle hayatındaki otorite figürleriyle sorun yaşayabilirsin. Yönetimsel baskıya tahammül edemeyeceğin bir gün seni bekliyor. İnsanların özgüvenli ve üstten konuşmalarına ani tepkiler verebilirsin. Zira bugün kimsenin her şeyi bilmesine tahammül edebilecek halde değilsin. Sorduğun soruların net bir şekilde yanıtlanmasını, sormadığın soru ya da sorunlar hakkında ise yorum yapılmamasını istiyorsun. Bu konudaki hassasiyetin, bugün için tahammülsüzlüğe dönüşmüş olabilir.

Tüm bunların dışında ise kendi içine döndüğün sakin ve dingin bir gün seni bekliyor. İç huzura odaklandığın günün ikinci yarısında yalnız kalmayı tercih edebilirsin. Biraz başını dinlemek, gönlünce hareket etmek ve bir süredir ertelediğin kişisel bakımlara odaklanmak için harika bir gün. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...