24 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün derin bağlar kurmak isteyebilirsin... Duygusal anlamda heyecana kapıldığın bir haftaya başlıyoruz. Aman dikkat kalbini her an birine kaptırabilirsin. Ama bu süreçte derin bağlar kurmaya ve ilişkilerini sağlam temellere oturtarak mutlu olmaya odaklanabilirsin.

Romantik yakınlaşmalar ve dürtüsel adımlar atsan da günün sonunda aşkı derinden hissetmek senin için düşündüğünden çok daha önemli olacaktır. Kalbinin sesini dinleyerek gerçek aşkı arıyor olabilirsin!

Tüm bunlar olurken bir yandan da ortaklık, iş birlikleri ve ticari anlaşmalara odaklanabilirsin. Bu pazartesi gününde kurduğun iş ilişkilerinde ise duygularından uzaklaşman şart. Gerektiği yerde 'hayır' demeli ve kişisel hedeflerin ile çıkarların doğrultusunda hareket etmelisin. Bu sayede finansal anlamda güvenliğini sağlayabilir ve konfor alanını genişletebilirsin, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...