24 Mart İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, haftaya değişken ve biraz dikkatsiz başlayabilirsin. Fikirlerin aniden değişebilir, aklına gelen yaratıcı fikirlerin peşinden koşmaya ve hatta hedef değiştirmeye bile açık olabilirsin. Yolundan sapmaya bir hayli hazır gibisin. Özellikle de yeni projelere başlamak konusunda hem heyecanlı hem gözü karasın!

Tam da bu noktada zihinsel anlamda bir hayli hareketli olduğun günün enerjisine kapılmanı tavsiye etmeliyiz. Aklına geleni uygulamaya alarak ve bir anda iş hayatında büyümeye odaklanarak beklentilerin ötesinde bir ilerleme kat edebilirsin. Harekete geç ve canlı zihninden ilham almaktan kaçınma.

İş hayatında bir hayli işine yarayacak bu ani değişimler aşk hayatında pek de olumlu sonuçlar doğurmayabilir. Aman dikkat bir anlık hevesler ve duygu değişimleri yanlış yola sapmana neden olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...