24 Kasım Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün güçlü bir şifa enerjisi ile dolacaksın. Neptün sana şans ve iyileşme enerjisi getirecek. Hayatın yoluna girecek, bedensel ve ruhsal anlamda kendini iyi hissedeceksin. Belki de uzun zamandır ihtiyacın olan gücü elde etmek üzeresin.

Hayatının hemen her alanını saran bu şifa enerjisi ile hem fiziksel hem de ruhsal anlamda gerçek kapasiteni keşfedebilirsin. Bu arada eğer bir sağlık sorunun varsa, tedavinin hızla işe yarayacağını da söylemeliyiz. Kendini uzun zamandır hiç olmadığın kadar iyi hissedeceksin. Böylece öz güvenin, huzurun ve macera arayışın da artacak.

Tam da bu noktada işlerini her zamankinden farklı yöntemlerle çözmek isteyebilirsin. Biraz başına buyruk gibi görünsen de hayallerine ulaşmak için strateji belirleyecek ve yolunu bulacaksın. Önünde açılan kapılardan geçmeyi, karşına çıkan fırsatları dikkatle değerlendirmeyi de unutma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...