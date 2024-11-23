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24 Kasım Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

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24 Kasım Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
23.11.2024 - 19:01

Sezgilerinize odaklanın! Peki 24 Kasım Pazar gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 24 Kasım Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün sezgilerine odaklanarak iletişim konusunda her zamankinden hassas olacaksın. Bugünden itibaren etrafındaki insanları kırmamak için duygularını dikkatle kelimelere dökeceksin. Kendini açıkça ifade etmek, yanlış anlaşılmalara karşı aldığın bir önlem olacak. 

Kendini korumak da isteyeceksin! Zira Neptün, duysal anlamda sana güçlü uyarılarda bulunacak. Geçmiş ilişkilerin ile geleceğe yürümekte zorlanacaksın. Bu nedenle bitmiş ilişkilerden kurtulmak, seni yoran ve dibe çeken bağlılıklara karşı önlem almak ve gerekirse köprüleri yıkmak iyi bir fikir olabilir. Tam da bu noktada kimseyi kırmak istemezken, kırılan taraf olmamaya dikkat etmelisin. Açık iletişim konusunda kararlı olmalı, ancak kendini de düşünmelisin. 

Manevi konulara odaklandığın gün boyunca, güzel haberlere de hazır ol. Gökyüzü, ilişkilerin konusunda aldığın kararlara destek olacak. Bu sayede iş hayatında seni yoran ve üzerinde baskı oluşturan bazı kişilerden şans eseri kurtulacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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