24 Kasım Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün tutkulu ve heyecanlı hareket edeceksin. Aklında bir veda kalbinde ise bir merhaba var! İçindeki bu çelişki Neptün ve Venüs arasındaki ilişkiyle bağlantılı olabilir. Ancak bu durumda romantik ilişkine dair bir karar da vermen gerekecek.

Eski sevgili, geçmiş bağlılıklar ve küllenmiş romantizm yeniden gündeminde yer alacak. Tam da bu noktada aklın ile kalbinin aynı hizada buluşması için doğru olana odaklan. Sana iyi gelen kişinin yanında olmalısın. Zira senin karar tutkulu, yaşama derinden bağlı ve hareketli bir kişi için doğru olan bu. Mutluluğun peşini bırakma, hayattan keyif almak için ne yapman gerektiğini ise biliyorsun!

Tutkularını bir başka alana da yönetmeye hazır olmalısın! Eğitim ve kişisel gelişim konularına yoğunlaşmalı, geleceğin için bazı zorlukları aşmalısın. Bize soracak olursan, istediğin kariyeri ya da parayı kazanmak için kendine yatırım yapman gereken bir dönemden geçiyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...