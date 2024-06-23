24 Haziran Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugünden itibaren ilişkilerinde yeni ve heyecan verici gelişmeler yaşayabilirsin. Her zamanki gibi toplumun bir parçası olurken, liderlik vasıflarını da ortaya koymanın zamanı geldi. Bugün, bulunduğun her ortama dengeyi ve düzeni getiren duruşunu daha net ve görünür kılmalısın. Aşk hayatında ise yeni tecrübelere, partnerinle birlikte daha önce denemediğin ve keşfetmediğin şeyleri keşfetmeye ihtiyaç duyabilirsin. Bunun için ilk adımı anlık bir kararla çıkacağını yolculukta atabilirsin. Bu kez duyguların seni nereye götürürse oraya git. Planı başkalarının değil kararsız da olsan senin yapman gereken bir dönemdesin. Açıkça hatırlamalısın ki hayatının yöneticisi sensin!

Seni bu konuda destekleyecek olan Uranüs’ün Boğa burcundaki konumu, maddi konularda da beklenmedik gelişmeler yaşayabileceğini gösteriyor. Bu hafta boyunca iş ilişkilerinde, sosyal becerilerini ve diplomatik yaklaşımını kullanarak güçlenebilirsin. İş yerinde, ekip çalışmalarında liderlik yaparak ve yenilikçi fikirlerinle dikkat çekmelisin. Sanıyoruz iş hayatında da yönetici vasfında olman ve Kendi işinin patronu olman gereken bir döneme giriyoruz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...