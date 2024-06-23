24 Haziran Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün Uranüs’ün Boğa burcundaki etkisi, seni ani ve beklenmedik olaylara karşı hazırlıklı olmaya zorlayacak. Bu dönemde değişim kaçınılmaz olabilir... Bu yüzden hafta boyunca, hayata karşı her zamankinden daha esnek olmalısın. Sınırlarını genişletmeye ne dersin? Belki bugün, keşiflere ve yeni deneyimlere açık olmalı, rutinini kırmalısın. Buna özellikle de sosyal yaşantında ihtiyacın olduğunu düşünüyoruz. Zira ilişkilerini oturttuğun kalıpları terk etmenin zamanı geldi. Sevdiklerinle, ailen ve dostlarınla bolca eğlenceye hazır olmalısın. Hatta yaşanan ani değişimleri tatlı kutlamalarına ve heyecanlarına kapılmalısın.

Elbette bir yandan da para kazanmaya odaklanacağına eminiz. Fakat bugün iş hayatında istediğin performansı sergileyemeyebilirsin. Önemli iş görüşmeleri, mali anlaşmalar ve ortaklık ilişkilerinin düzenlenmesi gibi konuları yarına bıraksan iyi edersin. Bu arada iş değişikliği ya da yeni bir iş kurma gibi hedeflerin varsa, şimdilik acele etmemeni öneririz. Mali düzenini değiştirmek için pek de uygun bir gün değil. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...