24 Eylül Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün sosyal ve romantik ilişkilerinde sürpriz gelişmeler seni bekliyor. Merkür ile Uranüs arasındaki üçgen açının etkisiyle yeni ve heyecan verici tanışmalar söz konusu olabilir. Hayatına farklı bakış açıları gitirecek ilişkiler, zihinsel olarak kendini daha özgür hissetmeni de sağlayabilir.

İşte tam da bu noktada bazı dengeler değişebilir. Hatta yeni bir düzen inşa edebilirsin. Zira sen değişime hazırsın! İçten içe bir heyecan arayışı ve tutku dolusun. Kendine yeni bir yol çizmek ve keyifli başlangıçlar yapmak için rutini kırmak istiyorsun. Bu nedenle teknolojiyi hayatına daha fazla dahil ederek üzerinde çalıştığın iş modelini geliştirebilirsin.

Öte yandan heyecanı aşkta da bulabilirsin. Tutkularının peşinden gitmek isteyebilirsin. Biraz yüzeysel ilişkilere de vakit ayırabilir, duygulardan ziyade dürtülerle hareket edebilirsin. Aman dikkat öylesine başlayan bir ilişkinin sonu romantizm ve sonsuz aşk olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...