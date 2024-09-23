Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
İkizler Burcu
24 Eylül İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

24 Eylül İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
23.09.2024 - 19:01

Geçmişin yükleri, bir kez daha gündemde! Peki 24 Eylül Salı gününde ikizler ve yükselen ikizler burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için ikizler ve yükselen ikizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 24 Eylül Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, ikizler ve yükselen ikizler burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün iç dünyanda kıymetli bir farkındalık yaşayabilirsin. Geçmişten gelen yüklerinden kurtulmanın zamanı geldi. Duygusal anlamda yüklerinden arınmak, hafiflemene ve stresinin azalmasına yardımcı olabilir. Merkür ile Uranüs arasındaki üçgen açı sayesinde affedemediğin yakınlarınla arandaki sorunları çözebilirsin. 

İşte tam da bu noktada ailevi ilişkilerde şifa enerjisiyle dolabilirsin. Yaşadığın iyileşme ve çözülme, evde huzurun haberisi olacaktır. Merkür'ün uyarı ve kehanetlerine kulak ver: Mutlu olmak için son şansın bu olabilir. Zira ailevi meseleler sona erdikçe, kendini eskisinden çok daha özgür hissedeceksin. Artık kendi yolunda daha rahat bir şekilde yürüyecek ve kendini iyi hissedeceksin. 

Öte yandan bu dönemde iş hayatında biraz fazla isyankar olabilirsin. İşlerin senin istediğin gibi yürütülmesi ve kurallarına harfiyen uyulması konusunda nir hayli ısrarcı olabilirsin. Dediğim dedik bir tavırla iş yerinde lider rolü de üstlenebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın