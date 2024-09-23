24 Eylül İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün iç dünyanda kıymetli bir farkındalık yaşayabilirsin. Geçmişten gelen yüklerinden kurtulmanın zamanı geldi. Duygusal anlamda yüklerinden arınmak, hafiflemene ve stresinin azalmasına yardımcı olabilir. Merkür ile Uranüs arasındaki üçgen açı sayesinde affedemediğin yakınlarınla arandaki sorunları çözebilirsin.

İşte tam da bu noktada ailevi ilişkilerde şifa enerjisiyle dolabilirsin. Yaşadığın iyileşme ve çözülme, evde huzurun haberisi olacaktır. Merkür'ün uyarı ve kehanetlerine kulak ver: Mutlu olmak için son şansın bu olabilir. Zira ailevi meseleler sona erdikçe, kendini eskisinden çok daha özgür hissedeceksin. Artık kendi yolunda daha rahat bir şekilde yürüyecek ve kendini iyi hissedeceksin.

Öte yandan bu dönemde iş hayatında biraz fazla isyankar olabilirsin. İşlerin senin istediğin gibi yürütülmesi ve kurallarına harfiyen uyulması konusunda nir hayli ısrarcı olabilirsin. Dediğim dedik bir tavırla iş yerinde lider rolü de üstlenebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...