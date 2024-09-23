24 Eylül Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün alışkanlıklarına bağlı kalmak yerine günlük rutinlerini değiştirmeye hazırsın. Merkür ile Uranüs arasındaki üçgen açının etkisiyle radikal kararlar alabilir, bir süredir cesaret edemediğin değişimlere bu kez cesurca yürüyebilirsin. Haliyle hayatında köklü değişikliklere de hazır olmalısın. İş değişikliği yapabilir ya da bir anlık karar ile kendi işini kurmaya odaklanabilirsin.

İşte tam da bu aşamada maddi konularda ani kararlar alman gerekebilir. Ekonomik düzeninde olumlu değişiklikler gündeme gelebilir. Yatırımlarından yana yüzün gülebilir. Bir süre önce satın aldığın ve değerleneceğine dair umutlarını yitirmek üzere olduğun bir mülkten büyük kâr elde edebilirsin.

Öte yandan bu dönemde Uranüs'ün isyankar enerjisiyle sosyal çevrende uyumsuzlukla dikkat çekebilirsin. Toplumun bir parçası olmak yerine başına buyruk hareket etmeyi tercih edebilirsin. Bu durumda romantik ilişkide de bireyselliğe odaklanarak partnerini biraz şaşırtabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...