24 Eylül Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün ev ve aile yaşamında beklenmedik değişiklikler söz konusu olabilir. Bu değişiklikler uzun vadede hayatına etki edecek. Ancak değişimin ateşini yakmak, sana iyi gelecek. Kendini güçlü ve sevgi dolu hissedeceksin. Aynı zamanda Merkür ile Uranüs arasındaki üçgen açının etkisiyle, eski duygusal yaraların şifa bulacak.

İşte tam da bu noktada geçmişle ilgili konularda ani bir farkındalık yaşayabilirsin. Yeni öğrendiğin bazı gerçeklerle hem geçmişe hem de geleceğe bakışın değişebilir. Bugünden itibaren bir süre kendin ile baş başa kalmaya ne dersin? Hazır aile ve ev düzeni yerine oturmaya başlamışken, biraz kendine zaman ayırmak sana iyi gelebilir. Dinlenmeni ve üzerindeki yükleri atmanı sağlayabilir.

Öte yandan bu dönemde evden ya da uzaktan çalışacağın bir işe odaklanabilirsin. Bu sayede kendine yeterli alanı açabilir ve hafifleyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...